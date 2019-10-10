Требование отставки Биртанова прокомментировал Абаев

Не критикуют тех, кто ничего не делает. А министерством здравоохранения за последние годы ведется титаническая работа - Абаев.

Фото : Персоны Республики Казахстан

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал видео, в котором студенты требовали отставки министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, сообщает Zakon.kz. Глава министерства выступил в эфире программы "Открытый диалог" на канале "Хабар". - Я думаю, что мой коллега Елжан Биртанов стал удобной мишенью для недоброжелателей, - заявил Абаев. - Не критикуют тех, кто ничего не делает. А министерством здравоохранения за последние годы ведется титаническая работа, изменения идут не фрагментарные, а системные. В таких случаях всегда есть недовольные, которым, например, может быть не выгодна прозрачность, не выгоден контроль качества. По поводу видео со студентами Абаев сказал следующее: - Если брать конкретно это видео, то тут все лежит на поверхности. Добавить что-либо к тому, что сегодня заявляет Минздрав, очень сложно. Есть правила, есть закон, которым нужно подчиняться. Государство вложило деньги в обучение будущих врачей. А они дали гарантии того, что отработают по распределению сразу после окончания интернатуры. Они подписали все соответствующие документы. Этих специалистов ждут в селах, райцентрах, где есть большой дефицит кадров. В конце концов, это колоссальный опыт, врачебная практика. Никакая резидентура не может стать способом избежать данных обязательств. Это нарушение договора. И дело не в министре, они могут требовать отставки кого угодно, но отрабатывать им все равно придется. Министр здравоохранения ни от кого не прячется и встречается со всеми, кто его критикует, и постоянно заявляет о своей готовности к диалогу.

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