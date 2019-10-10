Треть пассажиров не платит за проезд в Алматы

Ежедневно автопарк недосчитывается миллионов тенге.

Треть жителей и гостей Алматы не платит за проезд в общественном транспорте. Еще больше безбилетников – на пригородных маршрутах. Там их насчитали почти 60 процентов. И это данные только одного перевозчика, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Гани Тажиев, генеральный директор ТОО "Алматыэлектротранс":

– Суббота и воскресенье - люди ездят на Медео. Автобус полный, но, согласно транзакциям, сумма разница. Элементарно, даже этот один маршрут показывает, что люди не платят за проезд. Чтобы мы могли покупать новые автобусы, люди должны платить.

Перевозчик посчитал количество транзакций, которые провели пассажиры по электронной карте "Онай". И выяснялось, что на деле в автобусе было гораздо больше людей, чем оплатило за проезд.

Подобное происходит сейчас практически на всех маршрутах. Ежедневно автопарк недосчитывается миллионов тенге. При этом пассажиры регулярно просят увеличить количество машин в часы пик. Особенно в утреннее и вечернее время.

Сейчас автопарк прорабатывает этот вопрос. В ближайшее время на линию дополнительно выйдут больше 200 новых автобусов. А охоту на безбилетников планируют начать контролеры вместе с полицией.

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