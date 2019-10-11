Водитель погиб в аварии с фурой на трассе Алматинской области

После столкновения автомобиль загорелся.

Вечером в четверг, 10 октября, в Алматинской области произошло ДТП, в результате которого скончался один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Фура Volvo двигалась по трассе "Западная Европа - Западный Китай" в западном направлении. Не доезжая до поворота на мост Байсерке, примерно на 29 километре трассы, водитель фуры почувствовал мощный удар сзади. Выйдя из машины, он обнаружил, что в прицеп врезался Hyundai Starex.

После столкновения Hyundai загорелся. Водитель фуры с помощью огнетушителя ликвидировал возгорание. Затем мужчина пошел проверить, не пострадал ли второй водитель. Выяснилось, что тот скончался на месте от полученных травм.

На место происшествия были вызваны все соответствующие специалисты. Медики констатировали смерть водителя минивэна. В машине он находился один.

Отметим, что тормозной путь на дороге есть, но небольшой, примерно 10-12 метров.

В обстоятельствах и деталях произошедшего будут разбираться специалисты из правоохранительных органов.

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