Хостелы в жилых домах обяжут иметь отдельный вход

Жители многоэтажек жалуются на бардак.

Секс, наркотики и рок-н-рол. Примерно такую картину каждый день наблюдают жители одной из столичных многоэтажек. В их доме сразу два хостела. Дешевые мини-гостиницы - рассадник криминала и антисанитарии, считают люди. Они уже обратились в акимат, прокуратуру и налоговую, но пока не дождались ответа. Тем временем в Сенате решается судьба таких общежитий. Законотворцы предлагают не выносить их в отдельные здания, но хотя бы обязать оборудовать отдельный вход, передает Zakon.kz со ссылкой на AStanaTV.

Жительница этой многоэтажки по Кенесары не дает интервью на камеру. Говорит в собственном доме не чувствует в себя безопасности. Дело в том, что на 8 и 9 этаже работают сразу два хостела. Их переделали из обычных квартир. Ежедневно полсотни незнакомых людей заселяется, приходит и уходит через общий подъезд.

Адиля:

- Распивают спиртные напитки на глазах у детей. Уже жаловались мы не раз участковому, он ничего не может сделать. Говорит, что только по факту. Вы можете только сфотографировать.

Жильцы обратились в городской акимат, прокуратуру и налоговую с просьбой закрыть хостелы в их доме. Вооружились действующими снипами - по которым в жилых зданиях учреждения общественного назначения могут быть только встроенными или пристроенными. Загвоздка еще и в том, что закон о жилищных отношениях не регулирует механизмы создания хостела и порядок его работы.

Хостел, а с английского просто - общага. Поисковый сервис выдает в столице около сотни таких мини-гостиниц, по стране - около тысячи. Чтобы придать им статус, решено внести поправки в закон. Сначала предлагали вынести хостелы в отдельно стоящие здания. Но потом в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития решили ограничить такой бизнес только отдельным входом.

Каирбек Ускенбаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

Он не должен мешать всем остальным жителям. И он не должен нести дополнительную нагрузку на инфраструктуру, которая предназначена для людей, которые живут в этом доме. Поэтому было принято решение, чтобы он имел отдельный вход и соответствовал санитарным нормам.

Сенаторы предложили ограничить и количество постояльцев на квадратный метр. Эту норму рассмотрят уже во втором чтении законопроекта.

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