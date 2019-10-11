"Это империя зла". После жалоб костанайцев бизнесмен закрыл кальянную

Терпеть антисанитарию, шум и гам по ночам, уже не хватает терпения.

На нежелательное соседство с баром жители дома по улице Павлова в Костанае жалуются не первый год. Официально график работы заведения - до 03:00. На самом деле, говорят жильцы многоэтажки, из кальянной доносится шум вплоть до утра. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

- Эта империя зла, империя зла, которая противовес стоит всему добру, что мы творим. Она находится всего в 20-30 метрах от нашего дома. Есть же закон, должно быть не менее 50-100 метров, - сказал житель дома Акылбек Шаяхмет.

Еще одна жительница дома Наталья Рец призналась, что терпеть антисанитарию, шум и гам по ночам, уже не хватает терпения.

- Неужели работники акимата, которые давали разрешение бизнесменам открывать этот бар, неужели они не знают этих правил, или, может быть, ими двигают какие-то другие мотивы, - сказала она.

После жалоб жильцов журналисты телеканала пытались поговорить с хозяином заведения, но попасть в кальянную им не удалось.

Дверь увеселительного заведения была закрыта. Телефон же, который указан на табличке, отключен. Похоже, что пока лаундж-бар прекратил свою деятельность. По какой причине заведение закрыто, рассказали полицейские, которые неоднократно получали жалобы от жителей соседних домов. Говорят, теперь хозяин решил поменять график работы и даже пересмотреть направление своего заведения.

- Будут пересматривать свою работу в общем, он хочет переделать, более цивильное сделать кафе, чтобы ходили нормальные цивильные люди, - сообщил начальник местной полицейской службы Марат Сахратов.

Однако жители не уверены, что со сменой формата заведения, ситуация изменится. Несколько лет назад в помещении, которое, к слову, сдается в аренду, было другое увеселительное заведение. И как рассказывают жильцы, не менее шумное. Владелец прежней кальянной платил штрафы за нарушение общественного порядка. Все это никак не меняло ситуацию. Теперь же людям остается надеется, что новый хозяин будет более законопослушным. Об ответственности его уже предупредили в полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!