Сотрудники роддома, где заморозили новорожденного, написали Токаеву

31 сотрудник Атырауского областного перинатального центра, написавшие заявления на увольнение по собственному желанию, пока работают в штатном режиме.

10 октября было опубликовано открытое письмо на имя президента РК Касым-Жомарта Токаева, подписанное 23 сотрудниками ОПЦ. Об этом пишет "Ак Жайык", передает Zakon.kz.

- Агентство по противодействию коррупции распространило в СМИ информацию в то время, как дело еще не дошло до суда. Это значит, что врачей перинатального центра поставили в один ряд с уголовными преступниками. Напряжение между медиками и народом стало еще больше. Мы не оправдываем своих коллег, их вину определят соответствующие органы. Нас огорчает то, что дело еще не окончили, а люди это обсуждают и считают всех нас преступниками. В такой обстановке невозможно полноценно выполнять свои обязанности, и мы вынуждены уволиться, - говорится в письме.

Ранее в соцсетях разошлось видео с временно исполняющей обязанности руководителя отделения гинекологии ОПЦ Багыт Шукабаевой.

- Помимо того, что выполняем свою работу, мы ходим на допросы. Преждевременные публикации в СМИ, негативные комментарии в соцсетях – вот причина того, что 31 человек одновременно подали заявления, - сказала она.

Между тем, 31 сотрудник Атырауского областного перинатального центра, написавшие заявления на увольнение по собственному желанию, пока работают в штатном режиме.

- Они не передумали, - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы обласного перинатального центра, здесь работают более 400 человек, 62 из них врачи. Сегодня работают 35 врачей, остальные находятся в декретных и трудовых отпусках.

30 сентября директор Атырауского областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев и акушер-гинеколог Аскар Каиржан были задержаны по подозрению в убийстве новорожденного. По версии Агентства по противодействию коррупции РК, еще живого ребенка поместили в холодильную камеру, чтобы не переделывать заполненные бумаги на мертворожденного. Дело получило резонанс не только в регионе, но и во всей стране.

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