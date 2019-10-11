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Малахов приехал в посольство Кыргызстана и принес извинения

После высказываний телеведущего о гражданах Кыргызстана пользователи соцсетей требовали от него извинений.

Фото : gs.by11 октября 2019, 06:45

Российский телеведущий Андрей Малахов приезжал в посольство Кыргызстана в РФ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе дипломатического представительства, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где Малахов выходит из машины и направляется к посольству.

Работающий в Москве кыргызстанец Тимур Саралаев опубликовал селфи с ведущим, сделанное в здании дипмиссии.

- Малахов признался, что тот скандал был уроком для него. Я в ответ сказал, что мы, кыргызы, великодушный народ, и крепко пожал ему руку, - прокомментировал Саралаев.

В диппредставительстве рассказали, что Малахов и глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров пришли на встречу с послом Аликбеком Джекшенкуловым. Они обсудили вопросы сотрудничества.

Ранее в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсуждалось ДТП с участием таксиста из Кыргызстана, который столкнулся с мотоциклистом - сыном миллиардера Александром Маруговым. Впоследствии мотоциклист скончался.

Во время эфира представитель посольства КР извинился перед матерью погибшего. При этом гости передачи и сам ведущий посчитали, что имело место заказное убийство.

- Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов, - заявил Малахов.

Пользователи кыргызстанского сегмента соцсетей, в том числе известные личности, сочли поведение телеведущего оскорбительным и потребовали извинений. В итоге после окончания одной из программ Малахов обратился к кыргызстанцам и сказал: "Кечирип коюнуздар!" ("Прошу прощения!").


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