Писатель помог школьнице с сочинением по своему рассказу. Ей поставили "тройку"

Рассказ Виталия Сероклинова "‎Пряники" регулярно попадает в российские школьные олимпиады. Часто писатель помогает школьникам с ответами на форумах.

Виталий Сероклинов рассказал TJorunal, как учитель с "‎тайным знанием" счел, что его трактовка собственного произведения неправильная.

- Конечно, прикольно, что по моим произведениям дают задания школьникам. Представьте, в олимпиаде три задания: Саша Черный, произведения Лермонтова и я. Ничего себе! В этом ничего великого нет, но мне нравится, я даже понтуюсь этим, - рассказал Сероклинов.

По словам писателя, он пишет "не особо заморачиваясь, без метафор и аллегорий", поэтому язык оказался достаточно простым для школьников, к тому же он работает в жанре маленькой истории.

- Я понимаю, что мой рассказ "Пряники" выбрали из сборника "Русские дети", потому что он был там самым коротким - чуть больше странички в Word, - сказал он.

Однажды, Сероклинов обнаружил, что школьники обсуждают его рассказ на сайтах с олимпиадными и экзаменационными заданиями.

- Я серфил в интернете и увидел часто встречающиеся вопросы несчастных старшеклассников, которым нужна была помощь в написании сочинения или в ответах на вопросы по "Пряникам". Я не выдержал и начал понемножку помогать на форумах, - рассказал писатель.

Отец московской школьницы нашел писателя в соцсетях и написал ему с просьбой помочь его дочери, которая участвовала в олимпиаде.

- У меня было какое-то прикольное настроение, я взял и написал на сочинение, еще и на вопросы ответил. За это можно было получить, кажется, баллов 50. Посмеялся, даже написал в Facebook, мол, попал со своим сочинением на Всероссийскую олимпиаду, - рассказывает Сероклинов.

Он отметил, что в задании был прописан возможный объем сочинения - 300 слов, что больше, чем в самом произведении.

Позже папа девочки снова с ним связался. Оказалось, что за сочинение поставили "невысокую оценку, если переводить в пятибалльную систему, даже ниже четверки". Писателю, по его словам, было "и смешно, и неловко", потому что он хотел помочь, "но вышло не очень".

Учитель аргументировал низкий балл тем, что школьница "неправильно ответила на вопросы, не раскрыла тему, а "автор имел в виду не это"".

- Видимо, какой-то из московских учителей, а, может, и все они, обладает тайным знанием: что имеют в виду все авторы, - подытожил Сероклинов.

Писатель говорит, что не был удивлен баллам, потому что встречает подобное "сплошь и рядом".

- Часто учителя интерпретируют тексты совсем не так, но автор уже помер и не может возразить. Есть канонические случаи: Дарье Донцовой в детстве помог с сочинением по "Белеет парус одинокий" сам Валентин Катаев, и она тоже получила не очень хорошую оценку, - напомнил Сероклинов.

- Право ученика - трактовать произведение так, как он его понял. Мнение учителя - это тоже только мнение, - уверен автор.

Он считает неправильным оценивать интерпретации учеников и называть их неверными. Сероклинов и сам не помнит, "что имел в виду", когда писал рассказ из олимпиады.

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