Устойчивый к лекарствам туберкулез распространяется в Казахстане

Со временем бактерии и вирусы естественным образом учатся сопротивляться лечению, предназначенному для их уничтожения.

В Казахстане, России и Беларуси примерно у четверти заразившихся выявляют туберкулез с лекарственной устойчивостью, пишет Euronews.

Каждый год лекарственно резистентный туберкулез убивает почти 250 тысяч человек. Специалисты бьют тревогу, так как болезнь уже находится у порога Европы.

Резистентность к воздействию лекарственных средств растет. Заболевание несет в себе "потенциальный риск катастрофических последствий для глобальной безопасности", предупреждают исследователи Global Fund (Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией).

- Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Заразиться им вы можете где угодно. Лучший способ предотвратить заражение населения той или иной страны - бороться с туберкулезом там, где он возник. Ведь из-за миграционных процессов заболеть может каждый. Правительствам стран пора просыпаться, - сказал координатор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Элиуд Вандвало.

Со временем бактерии и вирусы естественным образом учатся сопротивляться лечению, предназначенному для их уничтожения. Ситуация усугубляется, если лекарства не принимаются должным образом.

В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН обязалась активизировать борьбу и положить конец эпидемии к 2030 году. Но эксперты констатируют: от достижения этой цели мир пока еще очень далек.

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