"Он не представляет вызова". "Канело" отреагировал на победу Головкина

Высказался мексиканец и про трилогию.

Чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 КО) отреагировал на победу казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) над украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) в бою за вакантные титулы IBF и IBO в этом же дивизионе, сообщает Vesti.kz.

Поединок прошел 5 октября и продлился все 12 раундов, по итогам которых Головкин выиграл единогласным решением.

- Он выглядел медленным. Я думаю, я показал всем, как причинить ему боль, имею в виду корпус. Он не представляет вызова, в то же время он представляет хороший бизнес. Если они мне сделают по-настоящему хорошее предложение, возможно, третий бой может случиться, - цитирует Альвареса журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Сам Альварес в следующем бою 2 ноября в Лас-Вегасе встретится с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 KO). На кону в поединке будет только титул россиянина, а мексиканец попытается покорить четвертую категорию.

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