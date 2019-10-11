Крылья подрезаны непрофессионально - ветеринары о состоянии черного лебедя в алматинском ЖК

В июле 2019 года одна птица пала от болезни.

Накануне жителей Алматы возмутили фотографии черного лебедя с подрезанными крыльями на территории элитного ЖК в Алматы. В Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК рассказали итоги проверки, сообщает Zakon.kz.

Была организована комиссия в составе специалистов Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Алматинского зоологического парка и секции "Птицы".

Выяснилось, что в 2018 году на основании разрешения "Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы и ветеринарного свидетельства" в Казахстан были ввезены две головы черных лебедей (самец и самка).

В июле 2019 года одна птица пала от болезни. Имеется заключение патологоанатомического исследования.

- Птицы были ввезены физическим лицом и на основе Договора дарения переданы в КСП (К) "ЖК Ренессанс". Все соответствующие документы имеются. Согласно Правил содержания животных в неволе и полувольных условиях в "ЖК Ренессанс" соблюдены требования по содержанию черного лебедя. Кормление птицы производится согласно ежедневного рациона, рекомендованного орнитологом из ветеринарной клиники "Айболит". По мнению ветеринаров крылья птицы подрезаны не профессионально. Состояние удовлетворительное, - написал пресс-секретарь комитета Сакен Дилдахмет в Facebook.

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