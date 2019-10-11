Избавился от улик. Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове попал на видео
Мужчина подходит к остановке и выбрасывает в мусорный бак пакет.
Фото : Pixabay11 октября 2019, 08:10
Предполагаемый убийца девятилетней девочки из Саратова мог выбросить улики в мусорный бак на улице, передает Life.
Как можно заметить на кадрах записи, мужчина подходит к остановке и выбрасывает в мусорный бак пакет.
По предварительным данным, именно в этом пакете находилась сменная обувь погибшего ребёнка.
Ранее в администрации Саратова официально подтвердили нахождение тела школьницы. Также сообщалось, что толпа чуть не устроила самосуд над подозреваемым во время проведения следственных мероприятий.
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