Неустойчивая погода ждет казахстанцев в пятницу

Местами по республике ожидаются туман, ветер, дожди си мокрый снег.

На большей части территории Казахстана 11 октября с прохождением атмосферных фронтов будет наблюдаться неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), возможен град. Лишь на западе, юго-западе и юге сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, ночью на северо-западе – гололед, днем на юго-западе и юге – шквал, пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер 15-20, местами порывы 25 м/с, местами – гроза, туман, возможен град. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Павлодарской, утром и днем в Акмолинской, днем в Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области с пыльной бурей. В Жамбылской, Карагандинской, днем в Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с, ночью и утром – слабый гололед. В Атырауской, Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 19°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 14°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды на 11 октября.

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