Четвероклассница из Риддера решила 80 сложнейших арифметических примеров за 8 минут

Дарья начала заниматься в школе ментальной арифметики в 2017 году.

28 сентября в Чеченской Республике состоялся Первый Международный чемпионат по ментальной арифметике "Кубок Чечни". В мероприятии приняли участие дети из 300 стран, таких как Россия, Швейцария, США, Германия и др.

Казахстан представляли две участницы: десятилетняя Дарья Лебедева из Риддера и Умарова Хеда из Макинска. Девочки превосходно показали себя и заняли призовые места: Даша – 3 место, Хеда – 1 место. Талантливым школьницам предстояло всего за 8 минут решить целых 80 арифметических примеров с 10 действиями в каждом!

Дарья начала заниматься в школе ментальной арифметики в 2017 году и уже на следующий год одержала победу на олимпиаде в Турции, позднее завоевывала первые места в ОАЭ и в различных онлайн-олимпиадах.

По словам самой девочки, она всегда нервничает и даже плачет перед началом олимпиады, но потом собирается с силами и побеждает. Занятия ментальной арифметикой для нее – одно из самых любимых увлечений.

- Для нас это большая возможность поучаствовать в международной олимпиаде, показать возможности. Благодарим компанию "Казцинк" за оказанную спонсорскую помощь и за веру в наших детей, - говорит мама Даши - Анна.

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