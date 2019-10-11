В Таджикистане свекор довел 18-летнюю невестку до самоубийства

Девушка повесилась.

64-летний Эмом Забиров, житель кишлака Зарнисор Джайхунского района, признан судом виновным в доведении до самоубийства 18 -летней невестки и приговорен к 5 годам 2 месяцам лишения свободы, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Забиров будет отбывать срок наказания в колонии строгого режима. Дополнительную информацию касательно приговора он не озвучил.

Шохрух Раджабзода, прокурор Джайхунского района, сообщил, что требовал для подсудимого 8 лет заключения. Уголовное дело в отношении Эмома Забирова было возбуждено по статье "доведение до самоубийства". По законодательству страны, за доведение до самоубийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Забиров был задержан в июне этого года. Гулбахор Фаромарзова была обнаружена повешенной 15 апреля 2019 года в сарае собственного дома спустя короткий период замужества. Родственники мужа Гулбахор утверждают, что невестка была психически неуравновешенной, и, возможно, это и привело к трагедии. Но родители покойной девушки уверены, что никаких психических отклонений и заболеваний у нее не было, что подтверждается выводами судмедэкспертизы.

Следственные органы установили, что жестокое обращение, постоянные притеснения, оскорбления и унижения со стороны свекра довели девушку до самоубийства.

Гулбахор Фаромарзова вышла замуж за Раджабали Забирова в 2018 году. Спустя полгода ее муж уехал на заработки в Россию, а девушка осталась жить в семье мужа и подвергалась, со слов ее родных, постоянным оскорблениям и унижениям.

Эмомали Фаромарзов, дядя Гулбахор сказал, что его племянница всегда жаловалась на гневный характер свекра, но родственники советовали ей терпеть всё ради сохранения семьи. "Около полугода мы ждали приговора. Сейчас мы немного успокоились и удовлетворены приговором. Пусть для других это будет уроком, чтобы не обижали невесток и не доводили их до крайнего шага", - сказал собеседник.

Напротив, Ахком Забиров, брат осужденного, сказал, что Эмома оклеветали и они намерены доказать его невиновность.

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