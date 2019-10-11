Опасные бактерии нашли в алматинских водоемах

Санитарные врачи проверили 30 рек и озер города.

В алматинских водоемах нашли кишечную палочку. Опасные бактерии есть в 26 реках и озерах. Они могут вызвать серьезное отравление как у людей, так и у животных, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Айзат Молдагасимова, руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы:

– Не просто идет загрязнение в виде бактериальной флоры, но и возможны загрязнения токсичными тяжелыми металлами в виде свинца, хрома. Если стоят промышленные объекты. Впоследствии эта вода попадает в землю, омывает посевы, овощи. Последствия могут быть достаточно тяжелыми.

Санитарные врачи проверили 30 рек и озер города. Признаются, количество допустимых бактерий в 80% случаев значительно превышает норму. В список опасных попала Большая Алматинка, Ащибулак, Каргалы и Теренкара.

Позже специалисты выявили и источник заражения. Оказалось, два ресторана, расположенных в горной местности, вывели в реки сточные трубы. Теперь им грозит серьезная проверка. К ответственности также привлекли 40 горожан. Они оставляли мусор вдоль водоемов.

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