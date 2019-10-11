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Осужден экс-директор Северо-Казахстанского филиала "Казводхоз"

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Фото : Zakon.kz11 октября 2019, 09:36

Бывший директор Северо-Казахстанского филиала "Казводхоз" МСХ РК осужден за хищение, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой СКО ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора Северо-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Жакаева С.А.

- Он подозревался в хищении бюджетных денежных средств, предназначенных для компенсации командировочных расходов и выплаты материальной помощи сотрудникам филиала, а также денежных средств сельхозтоваропроизводителей, предназначенных для оплаты услуг по разработке проектно-сметной документации по реконструкции контрольно-пропускного пункта на производственной базе в общей сумме 6,9 млн тенге, - говорится в сообщении.

10 октября приговором Петропавловского городского суда Жакаев осужден и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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