Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

В Карагандинской области четыре человека погибли в ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

- 10 октября на автодороге "Караганда-Темиртау" водитель автомашины "ВМW-5281", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 21-летняя пассажир автомашины "ВМW-5281" от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров от полученных травм скончались в центральном больнице Темиртау, также еще один пассажир с различными травмами был госпитализирован в медучреждение, - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

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