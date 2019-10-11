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До конца года в Павлодарской области закончат строительство еще трех молочно-товарных ферм

Всего в области работают 27 крупных и средних молочных товарных ферм.

Фото : Валерия Бугаева11 октября 2019, 09:59

На сегодняшний день из четырех запланированных в этом году введена в эксплуатацию одна молочно-товарная ферма ТОО "Астык ПВ" района Тереңкөл, куда завезли из Чехии 600 коров симментальской породы, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в региональном управлении сельского хозяйства, в этом году запланировано построить четыре молочно-товарные фермы на 2100 голов.

- Оставшиеся три проекта на 1500 голов планируется ввести до конца 2019 года, - отметили в региональном управлении сельского хозяйства. В ТОО "Галицкое" на 500 голов в Успенском районе, ПК "Луганск" на 600 голов в Павлодарском районе, КХ "Ертис" на 400 голов в Иртышском районе.

Всего в области работают 27 крупных и средних молочных товарных ферм, рассчитанных на 9244 голов. Больше всего молочно-товарных ферм – девять – работают в районе Тереңкөл.

Индира Лятина


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