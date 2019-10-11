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Цех по сборке поддельных сумок Louis Vuitton выявили в Алматы

В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные дорожные сумки Louis Vuitton в количестве 927 штук.

Фото : wikihow.com11 октября 2019, 10:09

Сотрудники Департамента экономических расследований по Алматы выявили факт незаконного использования товарного знака Louis Vuitton, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по Алматы.

17 сентября текущего года при проведении оперативных мероприятий в Алматы выявлен цех по сборке контрафактных дорожных сумок, склад и три торговых точки по их продаже.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные дорожные сумки Louis Vuitton в количестве 927 единиц, а также оборудование и комплектующие детали для сборки сумок.

- По данному факту начато досудебное расследование, в отношении гражданина «Д» составлен протокол об уголовном проступке по ст. 222 ч. 1 УК РК. Уголовное дело в порядке ст. 528 УПК РК направлено в Алмалинский районный суд Алматы для рассмотрения по существу, - сообщили в ДЭР.


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