Эвакуация из Mega Alma-Ata. Коробка была пустая

Оцепление снято.

В алматинском ТРЦ на Розыбакиева завершены проверочные мероприятия, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, коробка, из-за которой эвакуировали посетителей и персонал Mega Alma-Ata, оказалась пустой.

Оцепление снято.

Утром 11 октября из торгового центра Mega Alma-Ata были эвакуированы люди из-за обнаружения подозрительного предмета.

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