Эвакуация из Mega Alma-Ata. Коробка была пустая
Оцепление снято.
Фото : aliexpress.com11 октября 2019, 11:03
В алматинском ТРЦ на Розыбакиева завершены проверочные мероприятия, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП города, коробка, из-за которой эвакуировали посетителей и персонал Mega Alma-Ata, оказалась пустой.
Оцепление снято.
Утром 11 октября из торгового центра Mega Alma-Ata были эвакуированы люди из-за обнаружения подозрительного предмета.
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