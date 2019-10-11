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Эвакуация из Mega Alma-Ata. Коробка была пустая

Оцепление снято.

Фото : aliexpress.com11 октября 2019, 11:03

В алматинском ТРЦ на Розыбакиева завершены проверочные мероприятия, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, коробка, из-за которой эвакуировали посетителей и персонал Mega Alma-Ata, оказалась пустой.

Оцепление снято.

Утром 11 октября из торгового центра Mega Alma-Ata были эвакуированы люди из-за обнаружения подозрительного предмета.


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