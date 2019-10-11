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Досаев о финтех-компаниях: Мы впервые пытаемся не регулировать, а вести диалог

Одной из причин внедрения риск-ориентированного регулирования стало активное развитие сферы онлайн-кредитования.

Фото : Нацбанк РК11 октября 2019, 11:13

Национальный Банк планирует укрепить сотрудничество с финтех-компаниями и не использовать регулятивные меры в их отношении. Об этом в ходе V Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS заявил глава ведомства Ерболат Досаев.

Председатель Нацбанка рассказал о внедрении риск-ориентированного подхода к регулированию финансовых организаций.

- В первую очередь, подход применяется в отношении банковского сектора, как наиболее доминирующего сегмента финансового рынка. Мы впервые пытаемся не зарегулировать, а начать попытки диалога с рынком, связанный с внедрением финтеха и новых инноваций, - сказал он.

Досаев отметил, что до внедрения данного подхода регулятор изучил передовой опыт различных стран. В результате в качестве основы выбрана модель Европейского союза. Одной из причин внедрения риск-ориентированного регулирования стало активное развитие сферы онлайн-кредитования. По словам Ерболата Досаева, в стране назрела необходимость внедрения принципов ответственного кредитования в данном сегменте рынка.

На полях Форума глава Нацбанка провел ряд встреч с руководителями центральных и коммерческих банков. В ходе разговора с председателем Банка России Э. Набиуллиной были затронуты актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

В рамках беседы с заместителем председателя Народного банка Китая Фан Ифэем поднимался вопрос о активизации использования своп-линий между центральными банками Казахстана и Китая для увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах.

Одновременно с этим актуальные вопросы расширения межбанковского сотрудничества были обсуждены на двусторонних встречах с заместителем председателя Центрального банка Турции Э. Шенером и президентом ПАО «Сбербанк» Г. Грефом.


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