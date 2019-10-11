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Настолько суровы - драка девушек в Караганде попала на видео

Запись вызвала волну комментариев у пользователей Instagram.

Фото : pixabay.com11 октября 2019, 11:27

Карагандинские девушки настолько суровы, что могут устроить драку по-серьезному. Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало шок у казахстанцев, передает Zakon.kz.

Запись вызвала волну комментариев у пользователей Instagram. "Ужас, дикие, хуже парней", "Это не девушки. Это самки", - писали пользователи. Но были и другие мнения: "Мы дрались еще хуже 75 -80 годы", "Ну что, бывает, мы в подростковом периоде, тоже дрались. У этих девок до сих пор подростковый трудный период".

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Девичья драка у Таира #Караганда ???? (Видео от ???? @foiuuof )

Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz) 10 Окт 2019 в 7:54 PDT

Любительницы жестко выяснять отношения не останутся безнаказанными.

- Видео, опубликованное в социальных сетях, изучено. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство». Участницы инцидента установлены, обстоятельство выясняются, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.


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