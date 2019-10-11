Госдеп не смог ответить, почему в Казахстане нет терактов, а в США есть

Формула противодействия терроризму: применять санкции для того, чтобы пресечь финансирование, контроль и блокировка террористического контента в интернете, обеспечение безопасности своих границ и так далее.

Весь мир должен обращать внимание на работу Казахстана по репатриации своих граждан, находившихся в Сирии и учиться. Так считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам борьбы против терроризма Натан Сэйлс, передает корреспондент Zakon.kz.

Решение о возвращении сотен граждан с территории Сирии было смелым. Тем более, что это несколько боевиков и сотни женщин и детей.

- Мне удалось посетить один из реабилитационных региональных центров в Караганде и своими глазами увидеть работу профессионалов. Я увидел, что это и религиозные авторитеты, и специалисты по детской психологии, представители министерства образования и науки, а также других государственных органов. Весь мир должен обращать внимание на то, что происходит в Казахстане. Потому что уроки, которые происходят здесь будут полезны всему миру, - сказал он в интервью журналистам.

Из США в Сирию и Ирак отбыло значительно меньше людей, чем из Казахстана, однако процедура возвращения участников военного конфликта аналогична: их возвращают в страну, после чего они предстают перед судом. Освобожденные дети получают психологическую и социальную реабилитацию.

- Политика у США достаточно четкая и мы обращались с этим ко всем странам, что они должны заниматься репатриацией своих граждан самостоятельно, не ждать, что помощь придет откуда-то из вне. Это не просто слова, это реальные дела. Мы показываем пример собственными действиями. И мы рады, что Казахстан также становится примером, - добавил представитель Госдепа.

На данный момент правительство США готово передать Казахстану самые современные методики психологического восстановления для успешной реабилитации и интеграции.

О борьбе с пропагандой и вербовкой в террористические организации

Спикер также обратил внимание на правила противодействия насильственному экстремизму и пропаганде радикальных идей. Главным в этой борьбе, по его словам, является соблюдение гражданских свобод и верховенства права.

- Мы часто видели примеры того, что люди становятся восприимчивыми и уязвимыми радикализацией, если нарушаются права и свободы человека, если у них нет доступа к прозрачным эффективным механизмам, сообщения о таких нарушениях, когда происходит злоупотребление их правами, а также нет возможности, доступа к образованию и занятости. Для того, чтобы вести профилактику терроризма необходимо работать с вот этими факторами, которые только способствуют радикализации, - сказал Сэйлс.

Кроме того, по его мнению, государство не должно ставить под ружье силы своей безопасности для подавления различных меньшинств. В пример, он привел действия коммунистической партии КНР в Синьзянь-уйгурском автономном округе, где идет давление на местное мусульманское уйгурское население.

- Как отмечал госсекретарь Помпео, США не считает эту деятельность КНР легитимным противодействием терроризму, мы расцениваем это как религиозные репрессии. Мы отвергаем возможность применения законодательства противодействию терроризма в качестве обоснования для того чтобы проводить репрессии в отношении каких-либо меньшинств в том числе религиозным, - пояснил он.

На вопрос, "где грань между оправданной жестокостью полицейских, разгоняющих несанкционированные митинги, во имя "общественного порядка" и нарушением прав человека?", Натан Сэйлс (исполняющий обязанности заместителя министра США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека (курирует семь бюро и отделов Госдепа США, отвечающих за противодействие угрозам гражданской безопасности, включая терроризм, массовые злодеяния и нарушения прав человека и верховенства закона) ответил уклончиво:

- Я уже не юрист, но отвечу на вопрос с точки зрения обычного американского гражданина. Мы в США всегда особо оберегали фундаментальные свободы: свободу слова, вероисповедания, мирных собраний. Для всех государств важно позволять своим гражданам свободно выражать свое мнение в общественном пространстве даже если их позиция противоречит официальной политики государства. И именно таким образом строится фундаментально сильные и устойчивые общества".

- Но ведь и в США митингующих разгоняют силой…, - уточнила журналист.

- Бывает определенные обстоятельства. Но в целом, мы считаем, что мирные протесты, это необходимая часть в любом обществе и когда вы позволяете гражданам свободно высказывать свое мнение, это позволяет снять определенное напряжение. То есть реализация свобод на мирные собрания, когда это становится рутинным явлением, некий клапан через который спускается общественное напряжение, - сказал спикер.

Об экстремизме в Казахстане

Переводя разговор в плоскость безопасности Казахстана от террористов, журналисты спросили, почему в Казахстане, несмотря на его географическую близость к странам, где процветает радикализм и экстремизм, а также религиозные взгляды (большинство граждан исповедует мусульманство), не было ни одного теракта. "В чем секрет безопасности Казахстана?"

- Никакого секрета противодействию терроризму нет. Все знают, что делать и формула достаточно простая: применять санкции для того, чтобы пресечь финансирование, контроль и блокировка незаконного террористического контента в интернете, обеспечение безопасности своих границ, обеспечение работы правоохранительных органов, чтобы они вели расследование и судебное преследование террористических преступлений с соблюдением прав человека и с точки зрения верховенства права. Этим занимались США, но они не обладают монополией на этот рецепт, но мы уверены, что все другие страны поступают также в своей борьбе с терроризмом, - ответил Сэйлс.

- Играет ли роль в качестве защиты авторитарный режим страны. Ведь если посмотреть на пример демократических Франции и США, то несмотря на использование всех ресурсов террористические атаки там были? – спросила журналист.

- Вполне возможно совмещать приверженность демократическому развитию, верховенству прав и соблюдению прав человеку и успешному ведению контртеррористической деятельности. Мы в США видим, что эти усилия могут идти рука об руку. И мы видим, что те государства, которые привержены правам человека в итоге показывают более высокую устойчивость к терроризму (во Франции с 1990-го года радикалы совершили 6 крупных терактов, в Великобритании, за этот же период произошло 7 терактов, Испания – 5 крупных терактов, США – 17 терактов – от авт.). И в каждой из такой систем, существуют системы компенсации и отчетности, которые позволяют сглаживать подспудную динамику постепенной радикализации, - сообщил он.

Сотрудничество Казахстана и США

Один из значимых блоков сотрудничества между Казахстаном и США – противодействие терроризму, работа по безопасности, усиление границ. Но этим взаимодействие не ограничивается.

Отвечая на вопрос, что изменилось в отношениях между странами после того, как президентом страны стал Касым-Жомарт Токаев, представитель Госдепа отметил:

- Со стороны Президента Токаева мы видим четко выраженную политическую волю к более тесному сотрудничеству к США, в том числе, чтобы Казахстан стал более тесно сотрудничать в области безопасности, и мы воспользуемся данной возможностью, чтобы укрепить нашего партнерство, - заверил Натан Сэйлс.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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