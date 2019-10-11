Аферисты набрали косметики на 100 млн тенге и не заплатили

Они обманули более 4 тыс человек.

Следователями ДП Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении двух преступных групп, обманувших 4,5 тысяч граждан, сообщает Zakon.kz.

- В дежурную часть Сарыагашского районного отдела полиции обратился представитель известной фирмы, занимающейся производством и реализацией косметики. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица с помощью фиктивных документов взяли на имя 2000 жителей Сарыагашского района косметики на сумму 100 000 000 тенге и не заплатили. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям 190 "мошенничество" и 195 "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" УК РК, - говорится в сообщении ДП области.

В целях раскрытия преступления и задержания аферистов в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников и приступили к розыскным мероприятиям. Следствие установило, что данное преступление совершено преступной группой по предварительному сговору. Подозреваемые используя все свои связи, сделали копии документов своих знакомых и их близких, затем заверили их у нотариуса.

Далее зарегистрировавшись в качестве представителя, от имени чужих людей заказали товар в данной фирме. Спустя три недели, когда представители фирмы попросили у жителей расплатиться, то они были возмущены, так как ничего не заказывали. После этого потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества оперативники установили нотариуса. В качестве вещественных доказательств у него изъяты "липовые расписки" и другие документы. На сегодня оперативниками установлены две преступные группы. Уголовное дело находится в производстве следственного управления департамента областной полиции. Полицейскими также установлено, что приобретенная путем мошенничества косметика реализована гражданам Республики Узбекистан.

На сегодня, потерпевшими оказались еще 2500 человек, на имя которых подозреваемые взяли товар у фирмы. Проводится досудебное расследование. В данное время специально созданная следственно-оперативная группа департамента полиции Туркестанской области занимается розыском остальных подозреваемых лиц, причастных к данным аферам.

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