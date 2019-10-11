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Токаев прибыл в Ашхабад

Ожидается, что Президент проведет двустороннюю встречу с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

Фото : Берик Уали11 октября 2019, 11:36

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

Ожидается, что Президент проведет двустороннюю встречу с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

На саммите СНГ глава государства представит свое видение по дальнейшему развитию организации, а также предложит конкретные меры по укреплению экономического взаимодействия стран Содружества.

По итогам заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде планируется подписание ряда многосторонних документов, в том числе Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.


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