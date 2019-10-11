Более 40 тыс. долларов без декларирования пытались провезти через границу

Нарушители пытались пройти через "зеленый" коридор в аэропорту.

Столичный Департамент государственных доходов сообщил о задержании в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" недекларированных денежных средств в иностранной валюте, передает Zakon.kz.

8 октября 2019 года при прохождении таможенного контроля на таможенном посту "Ауежай-Астана" пассажирами, вылетающими международным авиарейсом сообщением в Тбилиси, были задержаны граждане РК, прошедшие таможенный контроль по системе "зеленый коридор", не заявившие по установленной форме о наличии денежных средств: У Махаббат Кистауовой 1976 года рождения обнаружено 23 900 долларов США, у Кайсара Омарбекова незадекларированной оказались 21 600 долларов США и 36 000 российских рублей.

Сотруники ДГД в действиях Омарбекова и Кистауовой усмотрели признаки административного правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 551 КоАП РК.

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