Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Абишу Кекилбайулы

Абиш Кекилбайулы - это великий сын казахского народа.

Глава государства, прибывший в Актау с рабочим визитом, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Абишу Кекилбайулы, прошедшей в рамках мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею писателя.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся заслуги человека огромного таланта и яркого мыслителя Абиша Кекилбайулы. По словам Президента, мероприятия, призванные отдать дань памяти видному писателю, государственному и общественному деятелю, стали важным событием не только для Мангистауского региона, но и для всей страны.

– Абиш Кекилбайулы, которого мы сегодня вспоминаем, - это великий сын казахского народа, личность, которая поднялась на высокий уровень человеческого бытия. Наш общий долг – помнить имена соотечественников, ставших гордостью нашего народа. Не случайно Елбасы, говоря об Абише Кекилбайулы, сказал: "Эх, если бы таких казахов было больше!" - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что первый писатель, удостоенный звания "Қазақстанның Еңбек Ері", с приходом в мир литературы внес большой вклад в сохранение национального сознания, возвысил родной язык, традиции и культуру, преданно служил народу. Национальное бытие и национальный дух стали основой творчества Абиша Кекилбайулы.

– Такие неповторимые труды классика, как "Конец легенды", "Предрассветные сумерки", "Плеяды — созвездие надежды", "Колодец", вошли в золотой фонд мировой литературы. Писатель силой своего слова пробуждал честь народа, поднимал его дух, – считает глава государства.

Президент высказал мнение, что достижения нашего государства получили правдивое отражение в статьях писателя о судьбе нации, а слова Абиша Кекилбайулы, в которых проявляются истинные черты общества, стали духовным достоянием народа, в произведениях писателя нашли свое воплощение наша история и Независимость.

- Его знания, взгляды, воистину, не имеют границ, они уникальны и универсальны. Абиш Кекилбайулы сумел взглянуть на бытие казахов как мыслитель мирового масштаба. Великий Абай говорил: "Разве можно сказать, что человек умер, если он оставил после себя бессмертные дела?" Действительно, произведения Абиша Кекилбайулы стали духовной ценностью, которая будет жить в веках, - считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства, характеризуя жизненный путь Абиша Кекилбайулы, напомнил о том, что он был не только мудрым писателем, но и выдающимся государственным и общественным деятелем, внесшим огромный вклад в становление независимого Казахстана в качестве надежного соратника Елбасы. Писатель достойно трудился на должностях Председателя Верховного Совета, Государственного секретаря, сенатора.

– Абиш Кекилбайулы, несомненно, был выдающимся общественным деятелем, внесшим весомую лепту в укрепление нашей Независимости. Именно он был предвестником масштабных изменений, направленных на модернизацию общественного сознания. Он оставил яркий след в летописи истории нашего суверенного государства. О многом заставляет задуматься его знаменитая фраза: "Независимость - это не только сладкое слово, но и ответственность, которая возлагается на нацию",– сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Абиш Кекилбайулы был истинным патриотом и гражданином, превыше всего ставившим интересы страны и своего народа.

В связи с этим Глава государства поделился своим видением того, каким должна быть любовь к Родине. По его словам, современный казахстанский патриотизм должен включать три основные черты.

- Во-первых, патриотизм начинается с глубокого осмысления истории, истоков. Очень важно, чтобы молодое поколение знало и о нелегких страницах минувшего, и о вызывающих законную гордость достижениях нашего народа. Наша история имеет тысячелетние корни. И мы с полным правом гордимся нашим прошлым, – сказал Президент Казахстана.

Он также подчеркнул, что еще предстоит опубликовать многие сведения о нашей истории. Нам необходимо отдать дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу. Этим мы укрепляем патриотические чувства наших граждан, прежде всего, молодежи.

- Во-вторых, патриотизм включает уважение к государству и государственным институтам. Наша общая задача – быть сопричастными к ценностям нашего государства. Наше главное богатство – благополучие и единство, стабильность и спокойствие, мир и согласие. Многие, особенно молодежь, должны понимать, что если не будет государства, то не будет и нации. Сегодняшнее поколение должно быть сопричастным к сохранению целостности нашей страны,– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что понятие "казахстанский патриотизм" для всех должно быть национальной ценностью, вся идеология должна быть направлена на формирование безграничной любви к Родине, и призвал молодежные организации страны поддержать эту благородную инициативу.

– В-третьих, наша цель – войти в число самых развитых государств и занять достойное место в мире. Патриотизм – это не просто лозунг. В настоящее время его нужно доказывать, приобретая знания, стремясь к науке, осваивая инновации и технологии. Сегодня побеждает не тот, кто обладает физической силой, а тот, кто обладает знаниями, выдерживает интеллектуальную конкуренцию, – полагает Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша молодежь должна стремиться к реализации проектов и инициатив, которые будут достойно представлять Казахстан во всем мире. Только так наша любовь к Родине будет реализована в новых геополитических, геоэкономических реалиях.

Как было сказано далее, если казахстанский патриотизм будет включать эти три основные черты, это позволит укрепить Независимость и откроет путь к светлому будущему нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что весомое слово в формировании духовных ориентиров молодежи должна сказать казахская интеллигенция.

– Считаю, что сегодня важная задача интеллигенции – это воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана привел слова Абиша Кекилбайулы о том, что "люди, которые не смогли воспитать своих потомков, перестают быть нацией", и высказал уверенность в том, что богатое наследие писателя навсегда станет для нас нравственным заветом.

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