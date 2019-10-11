В Актау прошел мега-фестиваль "Корпе Fest"

Данный социальный проект способствует раскрытию потенциала многодетных и малообеспеченных женщин для ведения собственного дела, развитию их возможностей, а также популяризации национального ремесленничества.

8-10 октября впервые в городе Актау состоялся мега-фестиваль "Корпе Fest", организованный Министерством труда и социальной защиты РК и акиматом Мангистауской области. Мероприятие посетил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

В рамках фестиваля прошли обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству, организованы выставки и мастер-классы по ведению бизнеса в социальных сетях.

Данный социальный проект способствует раскрытию потенциала многодетных и малообеспеченных женщин для ведения собственного дела, развитию их возможностей, а также популяризации национального ремесленничества.

В рамках мероприятия состоялась ярмарка ручных работ, подготовленных мастерицами-последовательницами известного этнодизайнера, лауреата премии "Алтын сапа" Ырза Турсынзады.

Также был организован показ фильма из документального сериала "Аналар аманаты", который рассказывает о социальном проекте "Возрождение культурных традиций и народного ремесла".

Ырза Турсынзада и группа ее учениц-рукодельниц принимали участие в экспедиции по историческим местам Мангистауской области. Мечети "Бекет Ата" они подарили сшитые своими руками подушки, одеяла, покрывала – в национальном стиле.

Кроме того, были вручены премии от имени общественного фонда "Аманат", лучшим рукодельницам – 30 швейных машин от акимата Мангистауской области и "Дома швейных машин", а также денежные сертификаты и благодарственные письма. А участникам которые шили самые красивые платья для девушки – были вручены в подарок ткани, выполненные в авторском дизайне.

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