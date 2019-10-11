Как защитить ребенка от падения из окна

Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Риску падения с окон подвержены дети в возрасте от 2-х до 7 лет, это тот возраст, когда сам ребёнок ещё не в состоянии понять всю опасность игр на подоконнике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

Как уберечь ребенка от падения из окна

• 1. Не оставляйте маленьких детей одних, большинство случаев падения происходит когда родители оставляют детей без присмотра.

• 2. Отодвиньте от окон все виды мебели, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.

• 3. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно. Даже самые качественные сетки не способны выдержать напор и вес ребенка

• 4. Если ребенок находится в комнате, не распахивайте окна и балконную дверь. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания.

• 5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

• 6. Защитите окна, установите ручку с замком или гребенку-блокиратор.

• 7. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

• 8. Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

• 9. Преподавайте детям уроки безопасности. Учите старших приглядывать за младшими.

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