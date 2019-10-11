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Токаев посетил Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы

Общая площадь территории комплекса составляет 10,6 гектара.

Фото : акимат области11 октября 2019, 12:09

В ходе пребывания в Актау глава государства ознакомился с деятельностью Мангистауского областного историко-краеведческого музея, которому было присвоено имя Абиша Кекилбайулы.

В апреле текущего года в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Касым-Жомарт Токаев поручил акимату области качественно и своевременно завершить строительство музея. По поручению Главы государства Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы был введен в эксплуатацию в рамках празднования 80-летнего юбилея выдающегося писателя.

Посещая новое здание музея, Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Помимо областного историко-краеведческого музея, Культурный центр имени Абиша Кекилбайулы будет включать библиотеку и областной музыкально-драматический театр. Строительство комплекса началось в январе текущего года, полное завершение запланировано на декабрь 2020 года. Общая площадь территории комплекса составляет 10,6 гектара.


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