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Холодные выходные ожидают казахстанцев 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com11 октября 2019, 12:17

Холодные выходные ожидают казахстанцев. Прогноз погоды на 12-14 октября 2019 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Частая смена атмосферных процессов характерна для осени. В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана.

С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки – дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег. А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание.


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