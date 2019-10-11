Холодные выходные ожидают казахстанцев
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pixabay.com11 октября 2019, 12:17
Холодные выходные ожидают казахстанцев. Прогноз погоды на 12-14 октября 2019 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Частая смена атмосферных процессов характерна для осени. В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана.
С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки – дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег. А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4989865-d898799894201300a3f33c119b5b0c9d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...