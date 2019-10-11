В Туркестанской области разъяснили новые направления адресной соцпомощи

Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи.

Определены новые направления предоставления адресной социальной помощи. Об этом сегодня в ходе брифинга в Службе региональной коммуникаций сообщила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В реализацию поручений главы государства, данных в своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2019 года, законодательно будет определен гарантированный социальный пакет детям из малообеспеченных семей, при этом многодетные семьи, как и раньше, будут охвачены поддержкой государства.

Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи.

Государство будет помогать в первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Поэтому комплекс мер будет включать 3 направления:

первое – выведение многодетных в отдельную категорию и предоставление им гарантированного пособия, при этом будет исключен стереотип, что многодетная семья – малоимущая семья. Кроме того, это будет признанием авторитета многодетных матерей, вне зависимости от их материального положения и социального статуса, повысит рождаемость в стране;

второе – поддержка малообеспеченной категорий граждан и их стимулирование в трудоустройстве;

третье – всем получателям АСП будет предоставляться гарантированный пакет, включающий натуральную поддержку для их детей.

Адресная социальная помощь выплачивается с 2002 года. Это помощь, предусмотренная для семей с низким уровнем достатка, малообеспеченных семей. Адресная социальная помощь направлена на повышение дохода семьи путем получения денег, социальной адаптации, трудоустройства, содействия в открытии своего дела.

В 2018 году АСП назначалась каждому члену семьи при условии, если среднедушевой доход семьи ниже 50 процентов от прожиточного минимума.

В 2019 году черта бедности увеличена с 50% от прожиточного минимума до 70%. В связи с этим, на получение АСП претендуют семьи, доход которой при разделении на каждого члена меньше, чем 20 789 тенге. При этом несовершеннолетним детям выплачивается сумма в размере 20 789 тг., взрослым выплачивается разница между среднедушевым доходом семьи и размером критерия АСП.

Помощь в данном формате будет оказываться до конца года.

Нужно отметить, по данным на 1 октября в Туркестанской области АСП назначена 99,7 тыс. семьям или 577,8 тыс. гражданам. В том числе 352,4 тыс. из них — дети, 65,7 тыс. семей — многодетные.

К сожалению, выявлено свыше 18 тыс. семей, которые укрыли свои реальные доходы, это привело к тому, что АСП была назначена незаконно. По итогам проведенного мониторинга сэкономлено около 3 млрд тенге, из 650 млн.тенге, выплаченным семьям, которым на самом деле не положено АСП, возвращено 38,8 млн тенге.

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