Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
Палате предлагается обсудить ратификационные законопроекты.
Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Палате предлагается обсудить ратификационные законопроекты. Среди них - Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Протокол является первым юридически обязательным международным документом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Присоединение к нему способствует укреплению сотрудничества Казахстана с другими странами-членами ООН в рамках реализации Орхусской конвенции.
В пакете ратификационных актов также поправки в Соглашение Казахстана с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу.
Поправками предусматривается, в частности, перевод статуса "двусторонний" на "многосторонний международный" автомобильных пунктов пропуска Токмок - автодорожный и Кен-Булун – автодорожный, Сартобе – автодорожный и Аухатты – автодорожный.
Законопроект направлен на развитие транзитно-транспортного потенциала, торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Его принятие позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска "Карасу" и "Кордай", что положительно отразится на товарообороте государств Центрально-Азиатского региона.
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