Минфин не участвовал в расчетах по ЛРТ

ЛРТ в соответствии с требованием законодательства утверждает сам администратор.

В кулуарах Сената первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал, что ведомство не имеет никакого отношения к разработке финансовых расчетов по ЛРТ, передает корреспондент Zakon.kz.

- Экономическое обоснование министерство финансов не утверждало по ЛРТ. ЛРТ в соответствии с требованием законодательства утверждает сам администратор, - сказал он.

По его словам, министерство не участвовало в финансовых расчетах.

- То есть министерство финансов никак не участвовало в расчете финансовом? – спросили его.

- Нет, - ответил вице-министр.

8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT , как отметил глава государства, очень спорный и экономически не понятный.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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