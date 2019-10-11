Токаев и Бердымухамедов отметили схожесть позиций по международным вопросам
Отмечалась также обоюдная заинтересованность в расширении диалога в гуманитарной сфере.
Состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в туркменскую столицу для участия в заседании Совета глав государств СНГ, и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает Zakon.kz со ссылкой на turkmenistan.gov.
В ходе встречи президенты двух стран высоко оценили динамику развития межгосударственного диалога, базирующегося на исторической, культурной и духовной близости туркменского и казахского народов.
Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру туркмено-казахстанского взаимодействия, акцентировав внимание на реализации ряда межгосударственных экономических проектов, а также обсудили перспективы наращивания партнерства на таких стратегических направлениях, как энергетика и транспортная сфера.
Токаев иБердымухамедов, констатировав схожесть позиций по многим международным вопросам, подчеркнули важность активизации сотрудничества в деле обеспечения глобальной энергетической безопасности, борьбе с транснациональным терроризмом, в решении глобальных экологических проблем.
Отмечалась также обоюдная заинтересованность в расширении диалога в гуманитарной сфере.
Президент Казахстана поблагодарил туркменского лидера за гостеприимство и отметил его вклад в развитие казахско-туркменских отношений, - сообщила Акорда.
- Я признателен вам за гостеприимство, которое оказано мне с первых минут пребывания на священной туркменской земле. Я рад быть вновь в городе Ашхабаде, который поражает своей красотой. Со мной представительная делегация, у нас есть целый ряд перспективных проектов. Я считаю, что сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии. В этом очень большая заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и, конечно же, ваша заслуга, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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