В столице "лжепомогайка" обогатился на 600 тысяч тенге

С заявлением о мошеннических действиях молодого человека в полицию обратились уже 4 человека.

В Нур-Султане сотрудники полиции задержали 22-летнего ранее судимого жителя столицы за совершение ряда мошеннических действий, сообщает Zakon.kz.

- В ходе разбирательств полицейскими установлено, что задержанный, так называемый "лжепомогайка", в одном из городских Центров обслуживания населения предлагал гражданам услуги по оформлению различных документов. Обещая оперативно все оформить, он, забирая наличность, скрывался от клиентов через черный ход, - рассказали в полиции.

По информации полицейских, с заявлением о мошеннических действиях молодого человека в полицию обратились уже 4 человека, предполагается, что список обманутых может пополнится.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, ведется расследование по статье мошенничество, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий мужчины просят обратиться в Департамент полиции по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо "102".

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