Шукеев встретился с победителями и призерами международных спортивных соревнований

Не останавливайтесь на достигнутом и добивайтесь новых успехов.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел встречу с победителями и призерами международных спортивных соревнований, прошедших в Актобе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Во встрече приняли участие чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Сакен Бибусынов, чемпион мира по конной стрельбе из лука Ералхан Айкоз и пятикратная призерка чемпионатов Азии по самбо Айжан Жылкыбаева.

Умирзак Естаевич особо отметил заслуги и вклад молодых мастеров в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа Казахстана на международной спортивной арене.

- Государство оказывает максимальную поддержку и большое внимание сфере спорта. В тоже время надо активно продолжать приобщать молодежь к здоровому образу жизни. С этой целью в регионе возведут школу олимпийского резерва, стадион, теннисные площадки и ипподром. Не останавливайтесь на достигнутом и добивайтесь новых успехов, - сказал Шукеев.

В свою очередь спортсмены выразили слова благодарности акиму области за поддержку, а также рассказали о впечатлениях от выступлений на международных состязаниях и поделились планами на будущее.

Вместе с тем, в ходе встречи чемпионам и призерам были вручены денежные сертификаты от имени главы региона.

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