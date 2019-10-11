Педвузы в Костанае и Таразе объединят с госуниверситетами

Объединение происходит в рамках укрупнения и касается только региональных вузов.

Сенатор Едил Мамытбеков при обсуждении корректировок в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 г.г." в Сенате Парламента РК озаботился судьбой педагогических высших учебных заведений, который сегодня хотят объединить с другими госуниверситетами, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сейчас ходят такие слухи, что хотят закрыть пединституты. Мы это уже проходили. Что мы получили? Нехватку учителей в школе и так далее. Объясняют тем, что Президент дал поручение укрупнить вузы. Это правильно, но он не говорил закрывать пединституты. Мы в 1990-х годах позакрывали и получили то, что сейчас нет нормальных методистов. Как класс их ликвидировали. Откуда вообще идет такое течение? В регионах их всего 5 педвузов. Бывший КазПИ и ЖенПИ. Если вы сейчас их объедините, что это будет? Подумайте, - обратился депутат к представителям министерства образования и науки РК.

По словам вице-министра МОН Бибигуль Асыловой, действительно недавно правительство приняло решение объединить педвузы с другими госвузами.

- Что касается объединения отдельных региональных вызов - это только региональные вузы. Действительно буквально неделю назад вышло постановление правительства об объединении двух региональных вузов. Это Костанайский госуниверситет и Костанайский педуниверситет, а также Таразский госуниверситет и Таразский педуниверситет. Это связано с реализацией Плана нации "100 шагов". Там есть конкретное поручение по сокращению сети высших учебных заведений. В принципе политика непосредственно в сфере развития высшего образования, она направлена на укрепление таких региональных вузов, - отметила она.

Как добавила замглавы ведомства, это позволит аккумулировать финансовые средства и направлять их на развитие вузов.

- Такая концепция у нас есть. По поводу двух вузов, которые находятся в Алматы, по ним речь не идет. Речь только о региональных небольших вузах, - подчеркнула Асылова.

В свою очередь Мамытбеков попросил внимательней отнестись к этому вопросу.

- Вообще не удовлетворило объяснение. Я считаю, что это ошибочное решение. И к нему надо вернуться, и может быть заслушать у нас в Сенате. Вы губите пединституты. Вы что делаете? Мы это уже проходили с подачи рекомендаций всяких международных организаций и так далее. В свое время у нас был в каждом регионе пединститут. Они обеспечивали учителями аулы. Вообще за такое решение надо нести ответственность, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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