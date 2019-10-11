Сагинтаев рассказал о новшествах на "Медео"
Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен.
Аким Алматы проверил готовность ВСК "Медеу" к новому сезону, передает Zakon.kz.
Информацией Бакытжан Сагинтаев поделился в своем instagram.
- В два раза увеличено количество пунктов проката, количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Обновлена система билетирования: единый билет, в который будет включено все - от входа до проката, можно будет приобрести онлайн. Работа катка будет организована не в две, а в три смены. Лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии. На самом катке в незамерзаемой зоне будет организован фудкорт и места для отдыха, - написал Сагинтаев.
Он также заверил, что исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен.
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11.10.2019 Биік тау мұз айдыны «Медеудің» жаңа маусымға дайындығын тексердім. Прокат пунктерінің саны екі есе өсіп, конькилердің саны 2000-нан 3500-ге дейін артқан. Жалға берушілер бұрынғы конькилерді жаңартып, жаңаларын сатып алған. Билет беру жүйесі де жаңарған, яғни бірыңғай билет беріледі, оның құрамына прокатқа дейінгі шараның бәрі енген, билетті онлайн алуға да болады. Мұз айдынының жұмысы екі емес, үш ауысыммен ұйымдастырылған. Мұз жиі тазартылады, соның арқасында оның бетінде сырғанау жайлы болады. Айдынның салқын бөлігінде фудкорт және демалыс орындары ұйымдастырылады. Басты мақсат — клиенттерді шоғырландыру және функционалдық. Мұз айдынының қала мақтанышына айналған тарихи сәулет келбеті қалпына келтіріледі. Қалалықтар мен қала қонақтарын 19 қазанда конькимен сырғанаудың жаңа маусымының ашылуына шақырамын. —— Проверил готовность ВСК «Медеу» к новому сезону. В два раза увеличено количество пунктов проката, количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Обновлена система билетирования: единый билет, в который будет включено все — от входа до проката, можно будет приобрести онлайн. Работа катка будет организована не в две, а в три смены. Лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии. На самом катке в незамерзаемой зоне будет организован фудкорт и места для отдыха. Основная цель – клиентоориентированность и функциональность. Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен. Приглашаю горожан и гостей города на открытие нового сезона катания на коньках 19 октября.
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