Сагинтаев рассказал о новшествах на "Медео"

Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен.

Аким Алматы проверил готовность ВСК "Медеу" к новому сезону, передает Zakon.kz.

Информацией Бакытжан Сагинтаев поделился в своем instagram.

- В два раза увеличено количество пунктов проката, количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Обновлена система билетирования: единый билет, в который будет включено все - от входа до проката, можно будет приобрести онлайн. Работа катка будет организована не в две, а в три смены. Лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии. На самом катке в незамерзаемой зоне будет организован фудкорт и места для отдыха, - написал Сагинтаев.

Он также заверил, что исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!