В Таразе провели республиканское оперативно-тактическое учение "Темир жол-Антитеррор-2019"
Цели и задачи учения выполнены в полном объеме.
Фото : пресс-служба КНБ РК11 октября 2019, 13:00
11 октября в Таразе проведено республиканское оперативно-тактическое учение "Темир жол-Антитеррор-2019", сообщает пресс-служба КНБ РК.
Отработаны навыки взаимодействия государственных органов по пресечению актов терроризма на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В рамках замысла учения проверено состояние антитеррористической защищенности объектов железнодорожной инфраструктуры и киберзащиты информационных систем. Подразделениями специального назначения проведена операция по освобождению заложников и нейтрализации террористов в вагоне поезда.
Цели и задачи учения выполнены в полном объеме.
Силами и средствами задействованных государственных органов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз.
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