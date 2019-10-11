Потребность в автомобилях скорой помощи в РК составляет 3 тысячи

Стоимость спецтранспорта для служб скорой помощи варьируется в пределах от 12 до 39 млн тенге.

При обсуждении корректировок в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 г.г." в Сенате Парламента РК речь зашла об обеспечении спецавтомобилями служб скорой помощи и противопожарной, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос затронул депутат Михаил Бортник.

- МНЭ рассматривает ли вопрос организации выпуска спецавтомобилей таких как скорая помощь, пожарные автомобили? Процесс обновления, по сути, имеет непрерывный характер. Хотим мы или нет, закупив любое количество автомобилей, мы через 3-4 года придем к тому, что их нужно будет обновлять, - обратился он к представителям ответственных в этом плане ведомства.

По словам управляющего директора холдинга "Байтерек" Ерсаина Хамитова, все машины будут отечественного производства.

- Что касается самих автомобилей, то они будут нашего отечественного производства. Это автомобили Hyundai, которые собираются у нас. Да, можно сказать, что это отверточная сборка, где доля местного содержания относительно небольшая. Но те компании, которые занимаются переоборудованием, технология там следующая: приобретается автомобиль и происходит его дооснащение компанией, которая, по сути, работает по стандартам министерства здравоохранения. Там уже больше местного содержания. Что касается лизингового финансирования, то оно выделяется до 5-7 лет, в 7% годовых. За 2019-2020 г.г. мы планируем обновить 818 единиц скорой помощи. Общая потребность сейчас составляет около 3 тысяч машин, - сообщил он.

Вице-министр национальной экономики Мади Такиев уточнил, что сейчас парк автомобилей скорой помощи насчитывает 2 тысячи.

- Обеспечение службы скорой помощи автомобилями - такое поручение было дано главой государства. По нему между министерствами индустрии и здравоохранения подписана Дорожная карта. По ней они работают. Обновление, у нас сейчас сегодня парк 2 тысячи единиц, сейчас, как сказали, необходимо около 3 тысяч единиц. Сейчас через БРК все эти работы проводятся в соответствии с Дорожной картой. Эти автомобили сейчас выпускаются. Стоимость реанимобиля - 34 млн тенге, линейный автомобиль для линейных бригад - 31 млн, линейный автомобиль для скорой помощи класса А - 12 млн и передвижной медицинский комплекс - 39 млн тенге, - рассказал представитель министерства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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