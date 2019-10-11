Один миллион деревьев будет высажен в Казахстане

Начало акции в 10.00 часов 12 октября 2019 года.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев объявил о продолжении масштабной акции по посадке деревьев в стране.

- Уважаемые друзья! Мы запускаем акцию #Birge #JasylQazaqstan. Уже 12 октября будет проводиться масштабная посадка деревьев. Предполагается, что будет посажено не менее 1 млн деревьев по всей стране, - написал Магзум Мирзагалиев в своем аккаунте на Твиттер.

В ходе акции в городе Нур-Султан, например, будут высажены такие деревья, как сосна, береза, ясень, тополь, липа, сирень, вязь, клен и яблоня. Посадка деревьев в столице будет проходить по проспекту Ұлы дала, улице Чингиза Айтматова, в сквере у монумента в честь 25-летия независимости Казахстана и Ботаническом саду. Начало акции в 10.00 часов 12 октября 2019 года.

По информации пресс-службы министерства, в ходе посадки деревьев с участием волонтеров будет проходить другая акция - по отказу от полиэтиленовых пакетов. Она направлена на популяризацию культуры раздельного сбора мусора.

Напомним, что масштабное экологическое движение в Казахстане началось с акции #Birge #TazaQazaqstan, которая получила поддержку руководства страны.

Около 400 тыс. казахстанцев приняли участие в очистке прибережной территории водоемов. По всей стране было собрано свыше 400 тонн мусора. Акцию поддержал и Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC). Во время запуска акции в Нур-Султане члены Кабинета министров во главе с премьер-министром РК Аскаром Маминым, общественные и культурные деятели, спортсмены, волонтеры, жители и гости столицы очистили берега рек Есиль и Карасу. Было вывезено 16 тонн мусора.

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