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Атырауские врачи спасли жизнь шестимесячного ребенка

В настоящее время состояние ребенка стабильное.

Фото : РСК Атырауской области11 октября 2019, 13:27

В Атырау хирурги спасли шестимесячного ребенка. Девочке диагностировали острую кишечную непроходимость, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Состояние девочки при поступлении в больницу было очень тяжелое, у малышки была интоксикация и острый болевой синдром. По сообщению областного управления здравоохранения, у ребенка развилось обезвоживание из-за рвоты и внутренней инвагинации.

- Пациентка была прооперирована в течение полутора часов, мы воспользовались методом лапароскопии. Это один из самых редких операционных методов в стране. Однако, несмотря на сложность операции, она прошла успешно. В настоящее время состояние ребенка стабильное. Ритм дыхания составляет 36 градусов в минуту. Во время аускультации частота сердечных сокращений также была в норме. Пульс был минимизирован - 132. Послеоперационные швы были удалены, а рана обработана, - сказал врач хирургического отделения Аманжол Адрисов.

- Врачи буквально вернули к жизни моего ребенка,- сказала мама малышки, - я бесконечно им благодарна.


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