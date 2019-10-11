Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Появилось видео задержания руководителя отдела ЖКХ Сатпаева

Досудебное расследование продолжается.

Фото : кадр из видео11 октября 2019, 13:38

Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Акимата г.Сатпаев по подозрению в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревается в получении взятки через своего сына, который не знал о ее преступных намерениях, в сумме 1 млн. 200 тыс.тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ в рамках реализации государственной программы "Развитие регионов – 2020" – по установке освещения в городе, перечисление ТОО оставшейся суммы 4 млн.тенге, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты