Появилось видео задержания руководителя отдела ЖКХ Сатпаева

Досудебное расследование продолжается.

Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Акимата г.Сатпаев по подозрению в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревается в получении взятки через своего сына, который не знал о ее преступных намерениях, в сумме 1 млн. 200 тыс.тенге от директора Карагандинского филиала ТОО "Хлебстрой" за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ в рамках реализации государственной программы "Развитие регионов – 2020" – по установке освещения в городе, перечисление ТОО оставшейся суммы 4 млн.тенге, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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