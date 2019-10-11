Сотрудник отлова стрелял в собаку на глазах у ее маленькой хозяйки
Инцидент запечатлен в Таразе.
Фото : кадр видео11 октября 2019, 13:50
В соцсетях распространяют видео, на котором мужчина с ружьем забирает породистую собаку, а в описании говорится, что он стрелял в животное и чудом не попал в находившегося рядом ребенка, передает Zakon.kz.
Инцидент запечатлен в Таразе.
- Сотрудники отлова стреляют в собаку, пока ее гладит ребёнок ! Т.е. он стреляет в направлении ребенка, и это чудо, что не попал в него. Зато в собаку попал, воспользовавшись моментом. В Таразе правила существуют, чтобы их нарушать?! Уважаемые родители, падайте в суд на этого изверга! - сказано в описании к видео в группе KARE.
Зоозащитникам удалось узнать, что убитая собака была домашней и принадлежала той самой девочке, которая гладила ее на видео.
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*слабонервным и беременным не смотреть!* . Это просто ужас @akimat.taraz как вы можете позволять такое! На глазах ребёнка происходит убийство. А если бы он промазал? Помогите решить это. Сколько можно? Почему вы нас не слышите.... . ????: от подписчика группы( пунктуациям и орфография сохранены)
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