Правила оказания гуманитарной помощи утверждены в Казахстане

Гуманитарная помощь оказывается в денежной или товарной форме.

Постановлением Правительства Казахстана от 8 октября 2019 года утверждены Правила оказания гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, гуманитарная помощь оказывается в денежной или товарной форме.

Гуманитарная помощь в товарной форме не включает вооружение и военную технику, которые могут быть использованы для причинения серьезных телесных повреждений или явиться причиной смерти.

Основаниями для рассмотрения вопроса об оказании гуманитарной помощи являются обращения иностранного государства или международной организации, а также поручения Президента РК.

Уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности в случае поступления обращения об оказании гуманитарной помощи в течение трех рабочих дней направляет информацию об обращении премьер-министру Казахстана или председателю Комиссии;

запрашивает у получателя гуманитарной помощи реквизиты, необходимые для оказания гуманитарной помощи, в течение трех рабочих дней с момента возникновения оснований.

Рассмотрение обращения об оказании гуманитарной помощи осуществляется Комиссией.

Предложения о возможности оказания гуманитарной помощи, а также ее виде, номенклатуре и объеме представляются уполномоченными органами в сфере внешнеполитической деятельности, по исполнению бюджета, в сфере гражданской защиты, в области государственного материального резерва, в области транспорта и другими заинтересованными органами в рабочий орган Комиссии не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

При рассмотрении обращения об оказании гуманитарной помощи Комиссией учитываются внешнеполитические и внешнеэкономические интересы Казахстана, финансовые возможности оказания такой помощи, включая выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва, а также возможность направления персонала для оказания гуманитарной помощи.

При наличии положительной рекомендации Комиссии по оказанию гуманитарной помощи соответствующий центральный государственный орган разрабатывает проект решения Правительства РК об оказании гуманитарной помощи и в установленном законодательством порядке вносит его в правительство.

Решение об оказании гуманитарной помощи принимается Правительством Республики Казахстан.

Для организации оказания гуманитарной помощи:

- уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности:

предпринимает по дипломатическим каналам меры по обеспечению содействия органов власти получателя гуманитарной помощи, а при необходимости - органов власти третьих государств в осуществлении мероприятий по доставке и передаче гуманитарной помощи ее получателю;

обеспечивает при необходимости участие представителей в передаче гуманитарной помощи в товарной форме;

обеспечивает взаимодействие с национальными и международными структурами, создаваемыми для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

- уполномоченный орган в области транспорта осуществляет обеспечение доставки гуманитарной помощи в товарной форме до получателя гуманитарной помощи;

- уполномоченный орган в сфере таможенного дела обеспечивает проведение в первоочередном порядке таможенного администрирования и таможенного контроля в отношении товаров, вывозимых в качестве гуманитарной помощи;

- центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает финансирование расходов из чрезвычайного резерва Правительства РК на оказание гуманитарной помощи;

- уполномоченный орган в области государственного материального резерва обеспечивает выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва для оказания гуманитарной помощи.

Для организации оказания гуманитарной помощи в товарной форме уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности направляет в соответствующий центральный государственный орган реквизиты получателя гуманитарной помощи в течение трех рабочих дней с момента их получения.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (10 октября).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!