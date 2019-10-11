Нефть подорожала после атаки на иранский танкер

В начале октября стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $57.

Цена на декабрьские фьючерсы марки Brent выросла до $60 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Накануне стоимость Brent не превышала $59 за баррель, сообщает РБК.

11 октября стало известно о взрыве на иранском танкере в Красном море. Уже на открытии торгов стоимость барреля Brent достигла отметки $59,52, согласно данным Investing.com.

Как передает иранский телеканал PressTV, на танкере произошло два взрыва с разницей в 20 минут. Иранская государственная танкерная компания сообщила, что взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами. По информации агентства ISNA, которое сообщает об одном взрыве, инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии.

В результате на танкере были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море. Никто из членов экипажа не пострадал.

В начале октября стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $57. Последний раз такая стоимость у нее была в августе, тогда минимум составил $56,77 за баррель.

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