Нигматулин выступит на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Сербии

Программой спикера Мажилиса также предусматривается ряд двусторонних встреч.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин примет участие в 141-ой Ассамблее Межпарламентского союза, которая состоится в Белграде (Республика Сербия) 12-15 октября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Планируется, что Нигматулин выступит на пленарном заседании Ассамблеи, посвященном укреплению международного права. В центре внимания его участников - роль парламентов и механизмы, способствующие сохранению и укреплению международного правопорядка, а также вопросы регионального сотрудничества.

Программой спикера Мажилиса предусматривается ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон, главой парламента Сербии Майей Гойкович, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также с коллегами из других стран.

Межпарламентский союз (МПС) основан в 1889 году для координации действий парламентов мира. В настоящее время МПС объединяет 178 стран и 12 региональных межпарламентских организаций.

Парламент Казахстана принят в члены МПС в 1993 году.

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