Мамин и Хурэлсух открыли казахстанско-монгольский бизнес-форум

У нас есть огромные возможности для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества - премьер-министр Монголии.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и прибывший с официальным визитом в Казахстан премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приняли участие в открытии Казахстанско-монгольского бизнес-форума, а также посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

- Благодаря политике Первого Президента Казахстана Назарбаева заложена основа для поступательного развития казахстанско-монгольских отношений. Президент Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание эффективному развитию сотрудничества с Монголией, - сказал Мамин.

Глава правительства отметил, что Казахстан и Монголия имеют большой потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества, в особенности, в горнорудной, транспортно-логистической, строительной и сельскохозяйственной сферах.

Мамин рассказал об инвестиционном климате в Казахстане, призвав бизнесменов двух стран к активному налаживанию деловых контактов, созданию совместных предприятий и реализации взаимовыгодных проектов сотрудничества.

В свою очередь, Хурэлсух подчеркнул, что за годы Независимости и перехода к рыночной экономике Казахстану удалось достичь больших успехов, обеспечив стабильное развитие экономики и благоприятный инвестиционный климат.

- У нас есть огромные возможности для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Уверен, что нынешний бизнес-форум придаст импульс развитию экономик и деловых отношений между двумя странами, - сказал премьер-министр Монголии.

В рамках форума представители деловых кругов Казахстана и Монголии в присутствии Глав Правительств двух стран подписали 8 документов:

- договор между ТОО "Symbat Engineering" и "Эрдэнэс алт ресурс" о строительстве казахстанской стороной в Монголии аффинажного завода по переработке золота и серебра и его ввода в эксплуатацию. Данный проект будет первой крупной инвестицией технологий Казахстана в Монголию;

- соглашение между РГП "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" и монгольской "Коеус консалтинг" о создании совместного предприятия "Строительство завода по производству инновационного сплава "Ферросиликоалюминия";

- меморандум о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии;

- меморандум между АО "Авиакомпания "SCAT" и Mongolian Airways Cargo LLC об авиационном техническом обслуживании, обучении летных экипажей, специалистов по наземному обслуживанию;

- меморандумы между казахстанским ТОО "Научно-производственное предприятие "Антиген" и монгольской компанией "Глобал бизнес линк" о развитии двухсторонних экспортных операций ветеринарных иммунобиологических препаратов и диагностических тестов, а также совместных инвестициях в производство ветеринарных препаратов и созданий центров обучения ветеринаров;

- соглашение между ТОО "Республиканский центр сертификации систем менеджмента" и ООО "Ай Эм Эс Мон Сертф" о сотрудничестве в сертификации систем менеджмента на основе международных стандартов.

- соглашение между ТОО "DOSFARM" и ООО "Монгол Эм Импэкс" о сотрудничестве в области регистрации, реализации и продвижения лекарственных средств на территории Монголии.

В форуме приняли участие свыше 200 человек – представители деловых кругов двух стран, национальных компаний, уполномоченных в сфере экономики министерств и ведомств. С докладами о перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран выступили Министр национальной экономики РК Р.Даленов, заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Н.Бокейханов, представители АПК АО "Холдинг "КазАгро", АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", АО "НК "Kazakh Invest", президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии О.Амартувшин, Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ч.Улаан, Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Д.Сумъяабазар.

Участники форума не только презентовали свои возможности, но и провели рабочие встречи и переговоры с потенциальными партнерами в формате B2B (business-to-business).

После открытия форума Мамин и Хурэлсух посетили МФЦА, где ознакомились с его деятельностью по развитию биржи, суда и международного арбитражного центра.

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